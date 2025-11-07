Раскрыто, на каком языке лидеры Центральной Азии говорили с Трампом

Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, по итогам визита были подписаны коммерческие соглашения между Казахстаном и США на сумму свыше 17 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп заявил, что Казахстан стал первой страной во время его второго срока, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» после переговоров с самим Токаевым и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.