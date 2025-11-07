Раскрыто, на каком языке лидеры Центральной Азии говорили с Трампом

Во время саммита «Центральная Азия + США» президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов обратились к Дональду Трампу на русском языке. Трансляцию встречи вёл канал Associated Press на YouTube.
Мирзиеев поблагодарил американского президента за внимание к региону, отметив, что раньше ни один лидер США не проявлял такого интереса к странам Центральной Азии. Он подчеркнул, что участники саммита почувствовали уважение и поддержку со стороны Вашингтона.
На встрече присутствовали главы пяти государств — Казахстана, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана и Киргизии. Своими государственными языками пользовались президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Киргизии Садыр Жапаров.
Единственным, кто выступил на английском, стал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он назвал Трампа «сильным лидером» и отметил, что его политика вдохновила Казахстан на укрепление принципов закона и порядка.
Как сообщили в пресс-службе казахстанского лидера, по итогам визита были подписаны коммерческие соглашения между Казахстаном и США на сумму свыше 17 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп заявил, что Казахстан стал первой страной во время его второго срока, присоединившейся к «Соглашениям Авраама» после переговоров с самим Токаевым и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Читайте также: Раскрыто, о чём постпред РФ в ООН говорил с представителем США.