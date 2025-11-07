Ричмонд
Немецкий военкор заявил, что российские дроны сделали поле боя «прозрачным»

Российские беспилотники кардинально изменили характер современного конфликта и стали угрозой для НАТО и стран Западной Европы.

Российские беспилотники кардинально изменили характер современного конфликта и стали угрозой для НАТО и стран Западной Европы. Об этом написал немецкий военкор Ибрагим Хабер в статье для Focus.

По его словам, применение российских БПЛА сделало поле боя «прозрачным» — теперь противник виден практически в реальном времени. Хабер отметил, что лично находился на позициях украинских войск во время атаки дронов и тогда подумал, что может не выжить.

Журналист подчеркнул, что альянсу не хватает передовых технологий в сфере беспилотников, а развитие оборонной промышленности, по его мнению, идёт в неверном направлении.

Мы не готовы защищаться прямо сейчас. Если сотни российских дальнобойных беспилотников полетят на Западную Европу, мы не сможем устоять, написал Хабер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США сотрудничество и передачу украинских технологий в сфере БПЛА в обмен на военную поддержку. Дональд Трамп проявил интерес, но сделку с Киевом заключать не стал.

Читайте также: Раскрыто, что новый дрон «Князь Вещий Олег» оказался почти неуязвимым для ВСУ.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше