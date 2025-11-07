Ричмонд
Сын экс-чиновника Поршакова уволился из структуры курганского правительства

Сын экс-чиновника Олега Поршакова уволился из департамента природных ресурсов Курганской области.

«Сын экс-чиновника Поршакова покинул департамент природных ресурсов. Его фамилия исчезла из списка работников правового отдела», — сообщил источник. Данные подтверждается в справочной информации ведомства.

В ведомстве Поршаков-младший занимал должность эксперта. До департамента природных ресурсов он работал в администрации Кургана ведущим специалистом отдела правового обеспечения в сфере городского хозяйства и экономического развития города правового управления.

Ранее URA.RU писало, что в курганском департаменте экономики уволилась заместитель директора Марина Асямолова. Эту должность чиновница занимала с декабря 2024 года. Она ушла из ведомства вслед за отставкой экс-руководителя Владимира Ковалева.