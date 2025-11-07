Мэра Вашингтона заподозрили в коррупции из-за поездки в Дубай

Речь идет о визите Баузер и четырёх сотрудников её администрации в Дубай на климатическую конференцию ООН в 2023 году. Изначально в офисе мэра заявляли, что финансирование поступило от Торговой палаты, а затем — от конференции мэров США. Однако позднее выяснилось, что деньги предоставил непосредственно Катар, о чём стало известно благодаря запросу по закону о свободе информации.