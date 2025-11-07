Ричмонд
Мэра Вашингтона заподозрили в коррупции из-за поездки в Дубай

Федеральные прокуроры США начали антикоррупционное расследование против мэра Вашингтона Мюриэл Баузер. Как сообщает New York Times со ссылкой на источники, проверка связана с её зарубежной поездкой, которую, по данным следствия, мог оплатить Катар.

Источник: Life.ru

Речь идет о визите Баузер и четырёх сотрудников её администрации в Дубай на климатическую конференцию ООН в 2023 году. Изначально в офисе мэра заявляли, что финансирование поступило от Торговой палаты, а затем — от конференции мэров США. Однако позднее выяснилось, что деньги предоставил непосредственно Катар, о чём стало известно благодаря запросу по закону о свободе информации.

Издание также уточняет, что расследование продолжается уже несколько месяцев, но может столкнуться с трудностями. Ситуацию осложняет кадровая перестановка в министерстве юстиции: агента ФБР, который руководил этим делом, на прошлой неделе уволили по распоряжению администрации Дональда Трампа за участие в другом громком расследовании.

Главные темы дня, которые определяют повестку, — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.

