Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти используют жителей города как «пушечное мясо». По его словам, в Херсоне участились случаи исчезновения людей, особенно мужчин призывного возраста. Сальдо рассказал, что людей хватают прямо на улицах и насильно доставляют в так называемые «сборные пункты». Он описал эти места как учреждения, больше похожие на концлагеря, откуда задержанных затем отправляют на фронт.