По данным источников «ТАСС» в пророссийском подполье, Херсонское управление Службы безопасности Украины организует в городе специальные тайные помещения, где людей могут держать неделями без связи с внешним миром.
Собеседники агентства утверждают, что эти «места пыток» находятся на территории ведомственных зданий или в подвалах, куда доставляют жителей без официальной регистрации. Те, кто позже освобождался, рассказывали, что провели там от нескольких дней до нескольких недель.
По словам источника, СБУ формирует оперативные группы из трёх-четырёх сотрудников и нескольких местных жителей, которым поручают проверять подозреваемых. Они выезжают по адресам, проводят обыски, изымают технику и иногда забирают людей «для проверки». Формально это называют контрразведывательной работой, но на деле, как утверждается, речь идёт о фильтрационных зачистках.
Ранее «ТАСС» сообщало, что руководство херсонского управления СБУ в основном состоит из выходцев из центральных и западных регионов Украины, что объясняется недоверием к местным офицерам.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти используют жителей города как «пушечное мясо». По его словам, в Херсоне участились случаи исчезновения людей, особенно мужчин призывного возраста. Сальдо рассказал, что людей хватают прямо на улицах и насильно доставляют в так называемые «сборные пункты». Он описал эти места как учреждения, больше похожие на концлагеря, откуда задержанных затем отправляют на фронт.
