В Германии назвали российское оружие, которое навсегда изменило ход боевых действий

Журналист подчеркнул, что ключевое преимущество российских дронов заключается в способности делать поле боя «более прозрачным», что обеспечивает тактическое превосходство. Набер констатировал, что западные страны не готовы к эффективной обороне против таких систем, что делает Западную Европу уязвимой перед новыми вызовами.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции началось применение новейшего российского беспилотника «Князь Вещий Олег». Этот оптоволоконный БПЛА самолётного типа способен проводить разведку на расстоянии до 45 километров.
