Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коммодор Джерми: НАТО не сможет победить в конфликте с Россией

По словам эксперта, Россия не демонстрировала намерений нападать на страны НАТО.

Источник: Аргументы и факты

НАТО не сможет одержать победу в возможном противостоянии с Россией, несмотря на громкие заявления генерального секретаря альянса Марка Рютте. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил бывший коммодор британских военно-морских сил Стив Джерми.

Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, охарактеризовал Россию как «дестабилизирующую силу» и призвал страны альянса готовиться к долгосрочной конфронтации. В ответ Джерми отметил, что подобные заявления не имеют под собой реальной основы.

Отставной военный добавил, что Россия не демонстрировала намерений нападать на страны НАТО, а антироссийская риторика на Западе — результат политического подстрекательства.

«У них (У России. — Прим. Ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться», — заключил Джерми.

Ранее сенатор Алексей Пушков также отреагировал на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы подрывает глобальные правила.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше