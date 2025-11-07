НАТО не сможет одержать победу в возможном противостоянии с Россией, несмотря на громкие заявления генерального секретаря альянса Марка Рютте. Об этом в интервью YouTube-каналу Daniel Davis заявил бывший коммодор британских военно-морских сил Стив Джерми.
Ранее Рютте, выступая на промышленном оборонном форуме в Румынии, охарактеризовал Россию как «дестабилизирующую силу» и призвал страны альянса готовиться к долгосрочной конфронтации. В ответ Джерми отметил, что подобные заявления не имеют под собой реальной основы.
Отставной военный добавил, что Россия не демонстрировала намерений нападать на страны НАТО, а антироссийская риторика на Западе — результат политического подстрекательства.
«У них (У России. — Прим. Ред.) есть четкие цели, и они знают, чего хотят добиться», — заключил Джерми.
Ранее сенатор Алексей Пушков также отреагировал на высказывания генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Россия якобы подрывает глобальные правила.