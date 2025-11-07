Ричмонд
Выяснилось, что в РФ готовят «период охлаждения» для SIM-карт после роуминга

В России планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для SIM-карт, если абонент находился в международном роуминге.

В России планируют ввести 24-часовой «период охлаждения» для SIM-карт, если абонент находился в международном роуминге. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Во время действия такого режима у пользователя временно не будут работать мобильный интернет и SMS. Мера также будет применяться, если SIM-карта не использовалась более 72 часов.

Источники уточнили, что сократить срок ожидания можно будет, перейдя по специальной ссылке с капчей — после этого связь и интернет восстановятся. Однако пока не ясно, смогут ли все российские операторы технически реализовать эти ограничения.

По мнению коммерческого директора компании «Код безопасности» Федора Дбара, новая мера направлена на борьбу с SIM-картами, которые используются для управления беспилотниками.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Минцифры как можно скорее запустить в обращение специальные детские SIM-карты.

Читайте также: Раскрыто, что новый дрон «Князь Вещий Олег» оказался почти неуязвимым для ВСУ.

