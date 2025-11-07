Япония сообщила о запуске баллистической ракеты из КНДР

Ранее КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Также в октябре в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщили, что Пхеньян запустил нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Этот запуск стал первым за время пребывания Ли Чжэ Мёне на посту президента Южной Кореи и пятым с начала 2025 года.