Япония сообщила о запуске баллистической ракеты из КНДР

Северная Корея, предположительно, запустила баллистическую ракету. Об этом сообщает морская служба безопасности Японии.

Источник: Life.ru

В Токио призвали воздушные и морские суда соблюдать осторожность. Всем судам рекомендовано следить за информацией и, в случае обнаружения обломков, не приближаться к ним, а немедленно сообщать в береговую охрану.

Ранее КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море. Также в октябре в Комитете начальников штабов Вооружённых сил Южной Кореи сообщили, что Пхеньян запустил нескольких баллистических ракет из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Этот запуск стал первым за время пребывания Ли Чжэ Мёне на посту президента Южной Кореи и пятым с начала 2025 года.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

