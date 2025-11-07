Проверяет брюки спереди: эксперт по жестам заметил неладное у Брижит Макрон

Супруга президента Франции Брижит Макрон оказалась в центре разрушительного скандала, который серьезно повлиял на ее психическое состояние и жизнь ее семьи. Близкая подруга первой леди Кэндис Ван дер Эйкен рассказала, что Брижит Макрон настолько обеспокоена «выпуклостью в области паха» на своих брюках, что теперь избегает их носить на публике. Причина — слухи о том, что она родилась мужчиной.
«Брижит теперь избегает брюк, потому что боится, что какая-нибудь складка или тень создаст выпуклость, которую тут же подхватят тролли, — цитирует подругу французский журнал Closer. — Она говорит: “Я больше не могу позволить себе носить то, что хочу. Всё время думаю, не будет ли это выглядеть так, будто у меня там что-то есть”».
Это беспокойство подтверждается и на экспертном уровне. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru обратил внимание на то, что первая леди Франции начала носить более закрытую одежду, чем раньше.
«Основной стиль одежды последних месяцев стал более осторожным, закрытым, что свидетельствует о попытке прикрыть проблемные зоны и снизить вероятность публичных обсуждений», — объяснил он.
Тяжелые последствия для семьи и травля внуков.
Личные переживания Брижит Макрон — лишь верхушка айсберга. Теории заговора, которые активно распространяются в интернете с 2021 года, имеют реальные и очень болезненные последствия для всей ее семьи. Как стало известно в ходе судебного процесса по делу о кибербуллинге, младшая дочь первой леди Тифан Озьер рассказала, что ее физическое и душевное здоровье пошатнулось, а внукам Брижит Макрон теперь не дают прохода в школе, их дразнят, утверждая, что их бабушка — «мужик».
Экспертное мнение: «Глубокая фрустрация и признаки депрессии».
Психотерапевт Руслан Панкратов, проанализировав поведение и внешний вид Брижит Макрон, заявил о тревожных симптомах. По его словам, за внешним «стальным» фасадом скрывается тяжелое состояние.
«Брижит Макрон внешне производит впечатление измотанной, напряжённой женщины с выраженными признаками хронического стресса. Черты лица — чётко очерченные скулы, мощный подбородок, немного грубоватые линии, отражающие сильный внутренний прессинг», — отметил эксперт.
Панкратов также указал на невербальные сигналы: «Изменения осанки и походки, которые отмечены в сообщениях в СМИ, где заявлено о страхе новых обсуждений из-за особенностей посадки брюк, являются попыткой сделать шаг “незаметным”, зеркальной реакцией на триггерные темы». Он заключил: «Если говорить о психоэмоциональном фоне, то здесь прямо очевиден факт того, что есть глубокая фрустрация, психологическая истощённость и признаки депрессивного состояния».
Эксперт расценивает состояние первой леди Франции как «затяжную реакцию на социальное давление с высоким риском срыва».
Реакция власти.
Власти Франции не остались в стороне. Прямо сейчас в стране судят 10 человек, которые публично распространяли порочащие слухи. Сам президент Эммануэль Макрон ранее называл эти слухи «мизогинией и гомофобией в чистом виде». В марте 2024 года две женщины уже были осуждены за клевету в связи с этой историей.
Несмотря на это, волна обсуждений не утихает. Подруга Брижит Макрон Кэндис Ван дер Эйкен подчеркнула: «Брижит смеётся над этим, но в глубине души ей больно. Она говорит: “Если бы я была мужчиной, то гордилась бы этим, но я женщина, и мне стыдно, что приходится оправдываться”».
И пока первая леди Франции вынужденно избегает любимых брючных костюмов и борется с депрессией, следователи и эксперты находят все новые уязвимости в облике Брижит Макрон.