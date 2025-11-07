В Госдуме потребовали запретить продажу «пьяных орехов» на маркетплейсах

По словам Хамзаева, за последний месяц ему поступило много жалоб от родителей, чьи дети покупают на маркетплейсах так называемые «пьяные орехи». Эти продукты вызывают галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты из-за содержания токсичных веществ.