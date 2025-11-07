В Госдуме потребовали запретить продажу «пьяных орехов» на маркетплейсах

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Султан Хамзаев направил вице-премьеру России Татьяне Голиковой обращение с просьбой запретить свободную продажу бетельного ореха, который обладает психоактивным действием. Документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
По словам Хамзаева, за последний месяц ему поступило много жалоб от родителей, чьи дети покупают на маркетплейсах так называемые «пьяные орехи». Эти продукты вызывают галлюцинации и другие опасные для здоровья эффекты из-за содержания токсичных веществ.
Депутат попросил поручить профильным ведомствам провести проверку продаваемой продукции и рассмотреть вопрос о внесении бетельного ореха в список веществ, запрещённых к свободному обороту.
Он отметил, что при употреблении таких орехов наблюдаются симптомы интоксикации — от сильной головной боли до судорог. По мнению парламентария, продавать на маркетплейсах следует только сертифицированную и лицензированную продукцию, находящуюся под контролем российских регуляторов.
