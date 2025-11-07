Трамп: Узбекистан инвестирует более $100 млрд в экономику США

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). Президент США Дональд Трамп заявил о заключении исторического торгово-экономического соглашения между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
«Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. В течение ближайших трёх лет Узбекистан осуществит закупки и инвестирует почти 35 миллиардов долларов, а за следующие десять лет — более 100 миллиардов долларов — в ключевые американские отрасли», — отметил Трамп.
По словам американского президента, инвестиции будут направлены в такие стратегические направления, как критически важные минералы, авиационная промышленность, производство автокомпонентов, транспортная и логистическая инфраструктура, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, энергетика и химическая промышленность, информационные технологии и цифровая трансформация.
«Я хочу поблагодарить высокоуважаемого президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Мы с нетерпением ждём долгосрочных и продуктивных отношений между нашими странами!», — добавил Трамп в своём заявлении.
Эксперты уже говорят, что сделка в $100 млрд — это не просто обмен контрактами. Узбекистан делает ставку на глобальную интеграцию, развитие наукоемких отраслей и создание устойчивого экономического моста между Центральной Азией и США.
Сближение Ташкента и Вашингтона может стать геополитическим сигналом о стремлении Узбекистана усилить свои позиции на международной арене через прагматичные и взаимовыгодные отношения с мировыми державами. В условиях глобальной турбулентности и перекройки экономических цепочек — это шаг, который может определить стратегию развития страны на ближайшие десятилетия.