Трамп: Узбекистан инвестирует более $100 млрд в экономику США

Vaib.uz (Узбекистан. 7 ноября). Президент США Дональд Трамп заявил о заключении исторического торгово-экономического соглашения между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social. "Я рад объявить о невероятном торгово-экономическом соглашении между Соединёнными Штатами и Узбекистаном. В течение ближайших трёх лет Узбекистан осуществит закупки и инвестирует почти 35 миллиардов…