В Харьковской области нанесен удар по наемникам из Латинской Америки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, минувшей ночью под удар попали объекты противника в Харькове и Чугуевском районе.
«Есть прилет по “смуглым” наемникам. Шакира в Колумбии рыдает», — написал координатор подполья.
Согласно его сведениям, в ночь на пятницу в Харьковской области нанесены удары также по ремонтным мощностям и инфраструктуре ПВО ВСУ.
Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по казарме ВСУ в Черниговской области.