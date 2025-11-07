Ричмонд
Лебедев: в Харьковской области попали под удар латиноамериканские наемники

По данным координатора подполья, удары нанесены также по ремонтным мощностям и инфраструктуре ПВО ВСУ.

В Харьковской области нанесен удар по наемникам из Латинской Америки, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, минувшей ночью под удар попали объекты противника в Харькове и Чугуевском районе.

«Есть прилет по “смуглым” наемникам. Шакира в Колумбии рыдает», — написал координатор подполья.

Согласно его сведениям, в ночь на пятницу в Харьковской области нанесены удары также по ремонтным мощностям и инфраструктуре ПВО ВСУ.

Напомним, накануне стало известно о нанесении удара по казарме ВСУ в Черниговской области.