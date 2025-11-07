Власти Румынии призвали США остановить вывод войск из страны

По мнению Молдована, такое решение выглядит «довольно странным» с точки зрения политического символизма. Кроме того, подобный шаг принят «в чувствительный момент для НАТО» и может «усилить российскую пропаганду» о разобщенности внутри альянса.
Как уточняет издание, ранее Пентагон объявил о планах передислокации пехотной бригады численностью около 800 военнослужащих из Румынии в Кентукки, так как американские военные «переориентируют свое внимание на внутренние приоритеты».
