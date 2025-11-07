Ричмонд
Власти Румынии призвали США остановить вывод войск из страны

Заместитель министра обороны Румынии Сорин Молдован заявил о необходимости отменить решение о выводе американских военнослужащих из страны. В комментарии для Politico он уточнил, что подобное решение «не является хорошим сигналом для двусторонних отношений».

Источник: AP 2024

По мнению Молдована, такое решение выглядит «довольно странным» с точки зрения политического символизма. Кроме того, подобный шаг принят «в чувствительный момент для НАТО» и может «усилить российскую пропаганду» о разобщенности внутри альянса.

Как уточняет издание, ранее Пентагон объявил о планах передислокации пехотной бригады численностью около 800 военнослужащих из Румынии в Кентукки, так как американские военные «переориентируют свое внимание на внутренние приоритеты».

