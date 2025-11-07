Трамп похвастался, что Иран просит его снять санкции

Иранская ядерная программа включает множество исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и перерабатывающие предприятия, в том числе три известных завода по обогащению урана, при этом Тегеран постоянно сталкивается с обвинениями в разработке ядерного оружия. 12 июня 2025 года МАГАТЭ приняло резолюцию, констатирующую невыполнение Ираном обязательств по режиму нераспространения. Агентство насчитало в стране 27 ядерных объектов, утверждалось, что семь из них были незадекларированными. С 13 по 24 июня 2025 года совместные силы США и Израиля нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по иранским ядерным объектам с целью предотвращения создания ядерного оружия.