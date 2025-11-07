Ричмонд
Трамп похвастался, что Иран просит его снять санкции

Иран интересуется возможностью отмены американских санкций. Об этом во время встречи с лидерами стран Центральной Азии в Белом доме заявил президент США Дональд Трамп.

Источник: Life.ru

Он отметил, что действующие ограничения являются «очень серьёзными» и создают для Ирана значительные трудности. При этом американский лидер заявил, что «готов выслушать» предложения иранской стороны и «открыт для этого». Окончательное решение будет принято по итогам будущих обсуждений.

Ранее Трамп заявил о готовности снять санкции с Ирана, но при одном условии. Он добавил, что Вашингтон и Тегеран поддерживают регулярные контакты, и азиатское государство дало понять о своей готовности к дипломатическому диалогу.

Иранская ядерная программа включает множество исследовательских объектов, два урановых рудника, исследовательский реактор и перерабатывающие предприятия, в том числе три известных завода по обогащению урана, при этом Тегеран постоянно сталкивается с обвинениями в разработке ядерного оружия. 12 июня 2025 года МАГАТЭ приняло резолюцию, констатирующую невыполнение Ираном обязательств по режиму нераспространения. Агентство насчитало в стране 27 ядерных объектов, утверждалось, что семь из них были незадекларированными. С 13 по 24 июня 2025 года совместные силы США и Израиля нанесли серию ракетно-бомбовых ударов по иранским ядерным объектам с целью предотвращения создания ядерного оружия.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

