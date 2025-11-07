Казахстан готовится присоединиться к Авраамовым соглашениям: шаг Астаны станет больше символическим жестом

Казахстан планирует присоединиться к Авраамовым соглашениям о нормализации отношений с Израилем. Соответствующую информацию, ссылаясь на свои источники, распространил американский портал Axios.
Согласно данным издания, официальное заявление о данном шаге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделает в ходе своего визита в Вашингтон. Встреча казахстанского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом запланирована в Белом доме. В материале подчеркивается, что, несмотря на существующие дипломатические связи между Казахстаном и Израилем, которым уже более 30 лет, новое решение имеет стратегическое значение.
Портал отмечает, что этот шаг призван дать дополнительный импульс Авраамовым соглашениям. Инициатива рассматривается как американский проект по углублению сотрудничества Израиля с арабскими и мусульманскими странами. Таким образом, Казахстан демонстрирует, что это международное соглашение остается востребованным, и многие государства стремятся стать его частью.
В свою очередь, администрация США продолжает активно работать над расширением круга участников соглашений. Как сообщает Axios, американская сторона неоднократно акцентировала внимание, что одним из ключевых направлений является привлечение Саудовской Аравии. В конце октября Дональд Трамп высказал предположение, что Эр-Рияд может нормализовать отношения с Израилем до конца текущего года.
Напомним, Авраамовы соглашения были заключены в 2020—2021 годах при посредничестве Соединенных Штатов. В 2020 году дипломатические отношения с Израилем установили Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Год спустя о нормализации отношений объявил Судан. До этого момента в арабском мире лишь Египет и Иордания имели дипотношения с Израилем, установленные в 1979 и 1994 годах соответственно.
Ранее Дональд Трамп призвал президента Израиля Ицхака Герцога прекратить следствие против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как отметил глава Белого дома, помиловать Нетаньяху нужно на фоне его внешнеполитических успехов. В том числе, касающихся конфликта с ХАМАС и разрешения ситуации в секторе Газа.