Казахстан готовится присоединиться к Авраамовым соглашениям: шаг Астаны станет больше символическим жестом

Напомним, Авраамовы соглашения были заключены в 2020—2021 годах при посредничестве Соединенных Штатов. В 2020 году дипломатические отношения с Израилем установили Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты и Марокко. Год спустя о нормализации отношений объявил Судан. До этого момента в арабском мире лишь Египет и Иордания имели дипотношения с Израилем, установленные в 1979 и 1994 годах соответственно.