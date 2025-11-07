ПВО отразила ночную атаку 11 дронов ВСУ на четыре региона России

Больше всего дронов — пять — было сбито над Крымом. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.
Власти России неоднократно отмечали, что атаки украинских беспилотников являются отчаянной провокацией киевского режима, направленной против мирного населения в условиях провала на фронте. Подавляющее большинство БПЛА эффективно уничтожается российской ПВО. Кроме того, ВС России наносят удары по цехам производства и сборки украинских беспилотников.
