ПВО отразила ночную атаку 11 дронов ВСУ на четыре региона России

В течение силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 11 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 7 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Источник: Life.ru

Больше всего дронов — пять — было сбито над Крымом. Три БПЛА уничтожили над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.

Власти России неоднократно отмечали, что атаки украинских беспилотников являются отчаянной провокацией киевского режима, направленной против мирного населения в условиях провала на фронте. Подавляющее большинство БПЛА эффективно уничтожается российской ПВО. Кроме того, ВС России наносят удары по цехам производства и сборки украинских беспилотников.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

