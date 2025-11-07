Лебедев: в Павлограде нанесен удар по местам скопления резервов ВСУ

В городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали места сосредоточения резервов ВСУ, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Согласно его сведениям, объекты противника в Павлограде атаковали дроны.
«Павлоград (Днепропетровская область) — мощнейшая серия атак дронами Герань-2, не менее четырех волн ударов», — написал координатор подполья.
По информации Лебедева, целью ударов стали также склады ГСМ ВСУ.
