Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: в Павлограде нанесен удар по местам скопления резервов ВСУ

По информации координатора подполья, под удар попали также склады ГСМ противника.

Источник: Аргументы и факты

В городе Павлоград Днепропетровской области под удар попали места сосредоточения резервов ВСУ, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Согласно его сведениям, объекты противника в Павлограде атаковали дроны.

«Павлоград (Днепропетровская область) — мощнейшая серия атак дронами Герань-2, не менее четырех волн ударов», — написал координатор подполья.

По информации Лебедева, целью ударов стали также склады ГСМ ВСУ.

Ранее стало известно о нанесении удара по латиноамериканским наемникам в Харьковской области.