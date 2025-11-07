Трамп и Орбан встретятся в Белом доме в 19:30 мск

По словам политолога, старшего аналитика Института XXI Даниэля Дика, в разговоре Трампа и Орбана будет упоминаться Россия — наиболее важным вопросом с точки зрения Венгрии является энергетика, так как США уже много лет призывают Европу отказаться от российских энергоносителей.