Трамп и Орбан встретятся в Белом доме в 19:30 мск

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретятся в Белом доме сегодня в 11:30 (19:30 мск). Это следует из обнародованного расписания американского лидера.
В графике Трампа указано, что в 11:30 он поприветствует Орбана, а затем у них состоится двусторонний обед.
В 15:30 (23:30 мск) у главы Соединенных Штатов запланировано отправление во Флориду.
По словам политолога, старшего аналитика Института XXI Даниэля Дика, в разговоре Трампа и Орбана будет упоминаться Россия — наиболее важным вопросом с точки зрения Венгрии является энергетика, так как США уже много лет призывают Европу отказаться от российских энергоносителей.
