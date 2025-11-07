Полянский пристыдил Трампа за двойные стандарты из-за защиты христиан в Нигерии

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о готовности Америки «защищать христиан в Нигерии». Российский дипломат поинтересовался, собирается ли американский лидер проявить ту же заботу о прихожанах канонической Украинской православной церкви, которые подвергаются притеснениям со стороны властей Киева.