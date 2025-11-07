Полянский пристыдил Трампа за двойные стандарты из-за защиты христиан в Нигерии

В четверг Трамп в очередной раз заявил заявил, что Вашингтон готов «защитить христиан по всему миру», несмотря на опровержения правительства Нигерии о дискриминации верующих.
«Примет ли президент США меры по спасению христиан УПЦ? Или его волнуют только христиане в Нигерии?» — написал Полянский в соцсети X.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о возможности военного вмешательства в ситуацию в Нигерии. Белый дом обсуждает точечные удары дронами и приостановку финансовой помощи африканской стране. Американский лидер объяснил такие меры желанием защитить христианское население от атак мусульманских боевиков.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.