Украина продолжает надеяться на поставки Tomahawk, несмотря на решение Трампа

«Обсуждение всё ещё продолжается, но у нас много делегаций, которые работают над увеличением доступных финансовых ресурсов для закупки большего количества военных возможностей у США», — приводит её слова Bloomberg.
Она добавила, что также обсуждаются поставки других типов ракет.
При этом, по данным CNN, Пентагон уже одобрил передачу, счел её безопасной для обороноспособности США. Окончательное решение должен принять президент Дональд Трамп, который ранее выступал против.
На возможное применение этих ракет резко отреагировал Владимир Путин, пообещав серьёзный ответ. В Кремле сочли это заявление исчерпывающим и не требующим разъяснений.
«Томагавк» — это американские высокоточные крылатые ракеты большой дальности, основная задача которых — нанесение ударов по хорошо защищённым стационарным целям на суше и надводным кораблям. Они являются дозвуковыми, развивая скорость около 880 км/ч, но их ключевая особенность — способность лететь на предельно малой высоте, огибая рельеф местности по заранее заданному маршруту, что в сочетании с коррекцией по GPS делает их сложной целью для систем ПВО. Дальность полёта современных модификаций достигает 1600−2500 км, а точность попадания исчисляется метрами. Ракеты запускаются с надводных кораблей и подводных лодок, и с 1991 года они являются основным инструментом ВМС США для проведения первых ударов с большого расстояния без риска для экипажей пилотируемой авиации. Несмотря на высокую стоимость и уязвимость для современных средств ПВО из-за дозвуковой скорости, «Томагавки» остаются чрезвычайно эффективным и проверенным оружием для «проламывания» вражеской обороны.
