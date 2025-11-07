Ричмонд
Появились сообщения о занятии бойцами РФ машзавода в Красноармейске

По информации источников, российские военные взяли под контроль также территорию бывшего молокозавода.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся в Красноармейске российские подразделения выбили украинских боевиков с территории машзавода, сообщает Telegram-канал «DIVGEN. Карта СВО».

«Красноармейск. Российская армия зачищает восточные окраины города. Под контроль ВС РФ перешли Покровский машиностроительный завод и территория бывшего молокозавода», — говорится в публикации.

Ранее стало известно о завершении российскими военными зачистки территории динасового завода на северо-востоке Красноармейска.

По данным военного блогера Юрия Подоляки, российские войска сломили организованное сопротивление ВСУ в городе.