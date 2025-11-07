Стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила 11 украинских дронов

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.
По информации ведомства, пять дронов были ликвидированы над территорией Крыма, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.
Ночью ранее ПВО сбила более 70 беспилотников, атаковавших разные регионы России. Наибольшее количество дронов — 49 единиц — было перехвачено в Волгоградской области.
Атака тогда затронула и инфраструктуру региона: после ударов украинских БПЛА временно остановил работу нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». По словам губернатора Андрея Бочарова, удары пришлись также по жилым домам. В Кировском районе Волгограда дрон повредил 24-этажное здание на улице Гаря Хохолова, осколками ранило 48-летнего мужчину. Повреждения получили не менее пяти квартир, выбиты стёкла и разрушены балконы соседних домов.
