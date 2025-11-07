Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, что российская ПВО за ночь уничтожила 11 украинских дронов

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

Минобороны России сообщило, что за минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

По информации ведомства, пять дронов были ликвидированы над территорией Крыма, три — над Брянской областью, два — над Курской и один — над Калужской. Данных о пострадавших и разрушениях не приводится.

Ночью ранее ПВО сбила более 70 беспилотников, атаковавших разные регионы России. Наибольшее количество дронов — 49 единиц — было перехвачено в Волгоградской области.

Атака тогда затронула и инфраструктуру региона: после ударов украинских БПЛА временно остановил работу нефтеперерабатывающий завод «Лукойл-Волгограднефтепереработка». По словам губернатора Андрея Бочарова, удары пришлись также по жилым домам. В Кировском районе Волгограда дрон повредил 24-этажное здание на улице Гаря Хохолова, осколками ранило 48-летнего мужчину. Повреждения получили не менее пяти квартир, выбиты стёкла и разрушены балконы соседних домов.

Читайте также: Немецкий военкор заявил, что российские дроны сделали поле боя «прозрачным».

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше