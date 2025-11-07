Раскрыто, как российский боец в одиночку отбил атаку группы диверсантов ВСУ

Минобороны России сообщило, что ефрейтор Евгений Затонский проявил мужество и предотвратил прорыв диверсионно-разведывательной группы ВСУ во время выполнения задач в зоне спецоперации.
По данным ведомства, Затонский нёс службу на замаскированных опорных пунктах у линии боевого соприкосновения. Во время дежурства он заметил движение диверсантов в сторону российских позиций, немедленно сообщил об этом командованию и вступил в бой.
Несмотря на численное превосходство противника, ефрейтор действовал решительно — менял позиции и вёл прицельный огонь, нанеся противнику ощутимые потери. После ожесточённого боя диверсионная группа ВСУ, оставив раненых, отступила.
В Минобороны отметили, что самоотверженные действия Затонского не позволили противнику захватить российские позиции и помогли избежать потерь среди личного состава.
