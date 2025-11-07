Ричмонд
Подоляка: российские военные закончили зачистку Успеновки

По информации блогера, под контроль российских войск перешло также запорожское село Сладкое.

Источник: Аргументы и факты

В Запорожской области российские подразделения завершили зачистку села Успеновка под Гуляйполем, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, под контроль российских войск перешло также запорожское село Сладкое.

«Наши части группировки “Восток”, закончив вчера зачистку Успеновки, совершили рывок на Сладкое и сходу его освободили. Прорыв на глубину 5 км, буквально по пятам отступающего противника, — это здесь нечто новое. Ранее такого не отмечалось», — написал он.

Блогер отметил, что без значимых резервов противнику не удастся держать оборону на данном направлении.

Ранее Подоляка не исключил возможности перерезания войсками РФ трассы Покровское — Гуляйполе и последующего наступления российских бойцов на эти населенные пункты.