Telegraph: Визит Анджелины Джоли на Украину едва не превратился в хаос

Издание также сообщило, что власти Украины выразили недовольство не согласованным визитом знаменитости.
Ранее стало известно, что поездка Джоли на подконтрольные ВСУ территории Херсонской области была организована при финансовой поддержке международной организации Legacy of War Foundation. Он с 2014 года сотрудничает с украинским ЛГБТ-сообществом*. В пресс-релизе подтверждается, что именно за счёт организации были профинансированы посещения актрисой Николаева и Херсона.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.