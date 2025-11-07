NYT: в отношении мэра Вашингтона ведется антикоррупционное расследование

В отношении мэра Вашингтона Мюриэл Боузер ведется антикоррупционное расследование из-за ее поездки вместе с другими чиновниками, которую якобы профинансировал Катар, сообщает газета The New York Times.
Уточняется, что расследование ведется уже несколько месяцев окружной прокуратурой Вашингтона. Издание отмечает, что на этой неделе был уволен агент ФБР, возглавлявший следствие, в связи с участием в расследовании попыток главы США Дональда Трампа оспорить итоги президентских выборов 2020 года.
В апреле вашингтонский телеканал WJLA-TV поднял тему поездки Боузер и еще четырех сотрудников мэрии в Дубай в 2023 году на конференцию ООН по вопросам изменения климата. Изначально чиновники говорили, что деньги на поездку выделила Торговая палата округа Колумбия, затем — что конференция мэров США. Позже, получив определенную информацию, СМИ заявили, что финансирование поступило из Катара.