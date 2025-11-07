NYT: в отношении мэра Вашингтона ведется антикоррупционное расследование

В апреле вашингтонский телеканал WJLA-TV поднял тему поездки Боузер и еще четырех сотрудников мэрии в Дубай в 2023 году на конференцию ООН по вопросам изменения климата. Изначально чиновники говорили, что деньги на поездку выделила Торговая палата округа Колумбия, затем — что конференция мэров США. Позже, получив определенную информацию, СМИ заявили, что финансирование поступило из Катара.