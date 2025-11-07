Ермаков: боевикам ВСУ грозит окружение у Рубежанского шоссе в Волчанске

Украинским боевикам, находящимся в районе Рубежанского шоссе в Волчанске, грозит окружение, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.
«Наши войска вышли на Рубежанское шоссе с двух направлений: с улицы Мира и с Обозной улицы. В итоге нацисты оказались под угрозой окружения в квартале между Рубежанским шоссе и улицей Гагарина», — написал он.
Ранее сообщалось, что бойцы РФ выбили военнослужащих ВСУ из ряда укрепленных зданий возле Рубежанского шоссе и закрепились на новых позициях. Были опубликованы кадры проведения российскими военными зачистки территории Рубежанского жилмассива.