Ермаков: боевикам ВСУ грозит окружение у Рубежанского шоссе в Волчанске

По информации военкора, российские военные вышли на Рубежанское шоссе с двух направлений.

Источник: Аргументы и факты

Украинским боевикам, находящимся в районе Рубежанского шоссе в Волчанске, грозит окружение, сообщил в своем Telegram-канале военкор Тимофей Ермаков.

«Наши войска вышли на Рубежанское шоссе с двух направлений: с улицы Мира и с Обозной улицы. В итоге нацисты оказались под угрозой окружения в квартале между Рубежанским шоссе и улицей Гагарина», — написал он.

Ранее сообщалось, что бойцы РФ выбили военнослужащих ВСУ из ряда укрепленных зданий возле Рубежанского шоссе и закрепились на новых позициях. Были опубликованы кадры проведения российскими военными зачистки территории Рубежанского жилмассива.