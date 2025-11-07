Украина намерена купить ракеты Tomahawk. Военная операция, день 1353-й

8:57 Еврокомиссия в случае согласия Бельгии на выдачу Украине так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов внесет соответствующий законопроект в ближайшие недели, пишет Politico.
8:45 ❗️Взятие Красноармейска (украинское название — Покровск) российскими силами может побудить США надавить на Украину, чтобы та капитулировала, пишет Bloomberg.
8:41 Инцидент с охранником американской актрисы Анджелины Джоли, приехавшей на Украину, чуть не сорвал поездку и превратил ее в хаос, пишет газета The Telegraph.
8:37 В Чугуеве Харьковской области Украины ночью было более десятка «прилетов», пишет «Страна.ua».
8:35 ❗️~Оборона подразделений ВСУ в Успеновке Запорожской области под Гуляйполем фактически сломлена~, пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:30 В Днепропетровской области Украины второй день ограничивают движение поездов, сообщает «Укржелдорога».
8:18 Расчеты разведывательных беспилотных комплексов Zala подразделения БПЛА 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск «Центр» продолжают системную работу по выявлению военных объектов формирований ВСУ на Красноармейском направлении, сообщило Минобороны РФ.
8:17 ?Главком ВСУ Александр Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России, пишет SHOT.
По информации Telegram-канала, счета в клиниках превысили 5 млн рублей (примерно 2,5 млн гривен).
8:11 В Харьковской области Украины уничтожен пункт запусков дальних ударных дронов ВСУ, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
8:08 ❗️Потеря Покровска (Красноармейска) должна стать «тревожным звонком» для Киева, пишет The Economist.
Ситуация для ВСУ «дальше может стать хуже», поскольку этот город — транспортный узел, подчеркнуло издание.
8:07 Дональд Трамп заявил о подвижках в урегулировании украинского конфликта.
«Мы еще не сделали это, но, думаю, мы добились большого прогресса», — отметил он.
8:05 ~Запад может «устранить» Владимира Зеленского ради прекращения конфликта на Украине~, считает депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
По его словам, мир с Зеленским невозможен, потому что он и его окружение относятся к партии войны.
8:03 ⚡️США и Украина ведут «позитивные» переговоры о возможности покупки Киевом ракет Tomahawk, заявила украинский посол в Вашингтоне Ольга Стефанишина.
«Это не только Tomahawk, но и разные типы других ракет дальнего и ближнего действия», — цитирует ее «РБК-Украина».
8:01 ?Над регионами России ночью сбили 11 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
Над Крымом уничтожили пять БПЛА, над Брянской областью — три, над Курской — два, над Калужской — один.
8:00 Сегодня 1353-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.