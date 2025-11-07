Бойцы РФ переправились через Янчур и ударили по ВСУ под Рыбным

В Запорожской области российские военные форсировали реку Янчур и атаковали позиции ВСУ в окрестностях села Рыбное, сообщил Telegram-канал «Воин DV».
«Разведчики 37 гвардейской бригады успешно переправились через реку Янчур и нанесли удар по противнику в районе Рыбного», — говорится в публикации.
Согласно сведениям Telegram-канала «Фронтовая птичка», в настоящее под Рыбным идут ожесточенные бои.
По информации источников канала, в ходе боев противник потерял БТР и танк.
Ранее появилась информация о завершении российскими военными зачистки запорожского села Успеновка.