«‎Люди вокруг умирали»: Украинский пленный выдал правду о положении ВСУ под Покровском

Военнослужащий Вооружённых сил Украины Игорь Стеблянко, попавший в плен на Красноармейском направлении, заявил, что постоянная работа российских беспилотников не позволяла его подразделению покинуть укрепления. В видеоролике, опубликованном Минобороны РФ, он рассказал о бедственном положении ВСУ под Покровском.

Источник: Life.ru

По его словам, бойцы долгое время находились в подземных укрытиях, где слушали сообщения о погибших и запросы на эвакуацию, которые, как утверждает он, не выполнялись. Стеблянко также сообщил, что пережил нервный срыв и, по собственным словам, однажды попытался покончить с собой, но был ранен и позже сдался российским военнослужащим. Пленный говорит, что у одного из мобилизованных, который сидел с ними, были психические отклонения.

«Я уже понял, что нам не светит выйти оттуда, потому что сначала нам говорили, что нас закинут, нас приписали к другой роте на поддержку. И говорили, что мы зайдем на пару дней, чтобы поддержать, пока они своих не подтянут. Потом нам сказали, что на месяц. И в итоге мы просидели больше месяца. И люди вокруг умирали. И я понял, что нам не выйти оттуда. Просто “птичек” много, летает дронов… Не видели, что вокруг творится, потому что не вылезешь. Постоянно небо грязное», — признаётся Стеблянко.

Life.ru ранее писал, что Российская армия отразила 12 контратак ВСУ под Покровском, продолжая продвижение в городской застройке. Целый отряд противника сдался в плен, жалуясь на командование, которое бросило их на произвол судьбы. Их примеру последовали бойцы 68-й отдельной егерской бригады ВСУ. Минобороны РФ заявило, что Владимир Зеленский утратил связь с реальностью из-за странного приказа. Армия России даёт ВСУшникам шанс выжить.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.