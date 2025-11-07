«‎Люди вокруг умирали»: Украинский пленный выдал правду о положении ВСУ под Покровском

«Я уже понял, что нам не светит выйти оттуда, потому что сначала нам говорили, что нас закинут, нас приписали к другой роте на поддержку. И говорили, что мы зайдем на пару дней, чтобы поддержать, пока они своих не подтянут. Потом нам сказали, что на месяц. И в итоге мы просидели больше месяца. И люди вокруг умирали. И я понял, что нам не выйти оттуда. Просто “птичек” много, летает дронов… Не видели, что вокруг творится, потому что не вылезешь. Постоянно небо грязное», — признаётся Стеблянко.