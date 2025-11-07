Росрыболовство предупредило Фареры о последствиях ограничений для рыбаков из РФ

Он уточнил, что законопроект, предусматривающий запрет на ведение рыболовства российскими судами в водах Фарерских островов, пока не получил окончательного одобрения. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что в случае введения ограничительных мер действующее соглашение между сторонами придется пересматривать. Шестаков заключил, что такие шаги будут иметь негативные последствия и для фарерской стороны.