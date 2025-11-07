Росрыболовство предупредило Фареры о последствиях ограничений для рыбаков из РФ

Россия официально предупредила Фарерские острова о возможных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков. Соответствующее заявление сделал в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.
Глава Росрыболовства сообщил, что российская сторона направила официальное письмо на Фарерские острова. В документе содержится предупреждение о потенциальных последствиях возможных ограничительных мер. Шестаков выразил надежду, что парламент архипелага примет взвешенное решение, которое не нарушит сложившееся двустороннее сотрудничество в рыболовной сфере.
Он уточнил, что законопроект, предусматривающий запрет на ведение рыболовства российскими судами в водах Фарерских островов, пока не получил окончательного одобрения. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что в случае введения ограничительных мер действующее соглашение между сторонами придется пересматривать. Шестаков заключил, что такие шаги будут иметь негативные последствия и для фарерской стороны.
Прежде сообщалось, что Росрыболовство хочет принять меры против норвежских рыболовецких судов в ответ на безосновательные ограничения, введенные против российских рыбаков. Эти меры могут быть введены уже в этом году.