Росрыболовство предупредило Фареры о последствиях ограничений для рыбаков из РФ

Шестаков заявил, что ограничения для российских рыбаков приведут к пересмотру соглашения с Фарерскими островами.

Источник: Комсомольская правда

Россия официально предупредила Фарерские острова о возможных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбаков. Соответствующее заявление сделал в беседе с РИА Новости руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства сообщил, что российская сторона направила официальное письмо на Фарерские острова. В документе содержится предупреждение о потенциальных последствиях возможных ограничительных мер. Шестаков выразил надежду, что парламент архипелага примет взвешенное решение, которое не нарушит сложившееся двустороннее сотрудничество в рыболовной сфере.

Он уточнил, что законопроект, предусматривающий запрет на ведение рыболовства российскими судами в водах Фарерских островов, пока не получил окончательного одобрения. При этом руководитель ведомства подчеркнул, что в случае введения ограничительных мер действующее соглашение между сторонами придется пересматривать. Шестаков заключил, что такие шаги будут иметь негативные последствия и для фарерской стороны.

Прежде сообщалось, что Росрыболовство хочет принять меры против норвежских рыболовецких судов в ответ на безосновательные ограничения, введенные против российских рыбаков. Эти меры могут быть введены уже в этом году.