Армия России стёрла с лица земли базу дронов и пункт дислокации наёмников ВСУ в Чугуеве

«Уничтожены стартовые площадки и склады боекомплекта расчётов БПЛА 1-го и 9-го погранотрядов, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников в Чугуеве», — сообщили силовики РИА «Новости».
Ранее Life.ru сообщал, что в Чернигове казарма ВСУ превратилась в руины после удара ВС РФ. По данным подполья, в помещении находились десятки украинских военных, среди которых есть погибшие. От мощного удара здание обрушилось почти мгновенно.
