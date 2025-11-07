Рёнхап: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Как следует из заявления, все произошло в пятницу, 7 ноября. Тогда КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Случилось ли все в рамках учений или по другим причинам — не указывается. Однако данный пуст стал уже седьмым за 2025 год. Предыдущий раз баллистические ракеты использовались аналогичным образом еще в конце октября.