Украина снова начала покупать российский газ, но у Греции и по самой дорогой цене

«Вертикальный коридор — самый дорогой маршрут: транспортировка по нему обходится в $90−100 за тысячу кубометров», — отмечают аналитики.
В ноябре Украиной был задействован маршрут поставок через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову, однако данные показывают, что газ фактически поступает не из Греции, а из перенаправленных потоков российского топлива, ранее поставленного в Европу. Импорт уже превысил 25 млн кубометров в сутки и идёт в основном через Польшу, Венгрию и Словакию.
Эксперты считают, что восстановление добывающей инфраструктуры может занять до полутора лет. По оценкам президента Украины, для закупки недостающих объёмов необходимо дополнительно около $750 млн.
Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу был остановлен в связи с отказом Киева продлить соответствующий договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому увидеться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа.
