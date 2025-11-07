Украина снова начала покупать российский газ, но у Греции и по самой дорогой цене

Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу был остановлен в связи с отказом Киева продлить соответствующий договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому увидеться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа.