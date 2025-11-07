Ричмонд
Украина снова начала покупать российский газ, но у Греции и по самой дорогой цене

Европейские трейдеры перенаправляют часть закупленного у «Газпрома» газа на Украину, несмотря на официальные политические заявления. Это связано со снижением собственной газодобычи в стране из-за повреждения инфраструктуры — объёмы упали на 30−60%, что создаёт дефицит 15−30 млн кубометров в сутки, пишет EADaily.

Источник: Life.ru

«Вертикальный коридор — самый дорогой маршрут: транспортировка по нему обходится в $90−100 за тысячу кубометров», — отмечают аналитики.

В ноябре Украиной был задействован маршрут поставок через Грецию, Болгарию, Румынию и Молдову, однако данные показывают, что газ фактически поступает не из Греции, а из перенаправленных потоков российского топлива, ранее поставленного в Европу. Импорт уже превысил 25 млн кубометров в сутки и идёт в основном через Польшу, Венгрию и Словакию.

Эксперты считают, что восстановление добывающей инфраструктуры может занять до полутора лет. По оценкам президента Украины, для закупки недостающих объёмов необходимо дополнительно около $750 млн.

Напомним, что с 1 января 2025 года транзит газа из России в Европу был остановлен в связи с отказом Киева продлить соответствующий договор. Это решение обострило и без того не безоблачные отношения Украины со Словакией, а стоимость голубого топлива на рынках ЕС поползла вверх. Словацкий премьер Роберт Фицо предлагал Владимиру Зеленскому увидеться, чтобы решить жизненно важный для Братиславы вопрос с поставками газа.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

