Главу Ванинского района избрали в Хабаровском крае

Накануне, 6 ноября, на внеочередном собрании депутатов, был избран глава Ванинского района, сообщает администрация Ванинского муниципального района в своём Telеgram-канале (18+).
Кандидатуру Алексея Маслова на рассмотрение депутатов представил вице-губернатор Хабаровского края Сергей Кузнецов. Заседание прошло с участием депутата Государственной Думы РФ Андрея Викторовича Гурулёва.
В ходе обсуждения депутаты единогласно приняли решение поддержать кандидатуру предложенную губернатором Хабаровского края.
С 7 ноября Алексей Маслов официально приступает к исполнению обязанностей главы Ванинского муниципального района.
Алексей Маслов с 2018 года руководил Верхнебуреинским районом. Как отмечал глава региона Дмитрий Демешин, «Алексей Михайлович умеет работать с населением, выстраивать отношения с градообразующими предприятиями, бизнесом, много времени уделяет рабочим поездкам по району, встречам с местными жителями, решению их насущных проблем».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что на заседании президиума краевого правительства, которое состоялось в августе 2025 года, были представлены новые руководители муниципалитетов.