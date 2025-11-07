Главу Ванинского района избрали в Хабаровском крае

Алексей Маслов с 2018 года руководил Верхнебуреинским районом. Как отмечал глава региона Дмитрий Демешин, «Алексей Михайлович умеет работать с населением, выстраивать отношения с градообразующими предприятиями, бизнесом, много времени уделяет рабочим поездкам по району, встречам с местными жителями, решению их насущных проблем».