В Совфеде предупредили о цепной реакции из-за ядерных испытаний США

Парламентарий уточнил, что сами по себе испытания — это ещё не гонка вооружений, но крайне существенный её элемент. Он подчеркнул, что Россия, как и другие страны, привержена обязательствам по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не намерена нарушать их первой.