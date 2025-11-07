В Совфеде предупредили о цепной реакции из-за ядерных испытаний США

Парламентарий уточнил, что сами по себе испытания — это ещё не гонка вооружений, но крайне существенный её элемент. Он подчеркнул, что Россия, как и другие страны, привержена обязательствам по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) и не намерена нарушать их первой.
В то же время Косачёв заявил, что инициативы Вашингтона требуют адекватного ответа. По его словам, Москва не станет бездейственно наблюдать, если США в одиночку пойдут на этот шаг, призвав американскую сторону учитывать эту позицию.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о распоряжении Пентагону возобновить испытания ядерного оружия, сославшись на аналогичные действия других стран. При этом он не уточнил, подразумевает ли это проведение реальных подрывов.
В ответ на это 5 ноября Владимир Путин поручил российским ведомствам проработать вопрос о возможном начале подготовки к подобным испытаниям. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что речь пока не идёт о прямом старте подготовки, а лишь об анализе её целесообразности. Он подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать ДВЗЯИ.
