Призыв Рютте готовиться к долгой войне с Россией вызвал переполох на Западе

Ранее Рютте резко высказался, отвечая на вопрос о возможной реакции альянса на обсуждение ядерных испытаний в России. Он прокомментировал прошедшее заседание Совбеза РФ, где обсуждалась целесообразность возобновления испытаний. Политик в язвительной форме отметил, что «давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин», добавив, что российский лидер «просто выполняет свою работу». А потом генсек НАТО заявил, что Россия является «дестабилизирующей силой» и призвал союзников усиливать готовиться к долгому конфликту с РФ.