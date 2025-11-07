Призыв Рютте готовиться к долгой войне с Россией вызвал переполох на Западе

«Позиция того, что можно успешно сражаться с Россией — это фантазия», — отметил Джерми в интервью YouTube-каналу Daniel Davis.
По словам военного, Москва не намеревалась нападать на страны альянса, а антироссийская риторика на Западе строится на подстрекательстве и не подкреплена реальными планами.
Ранее Рютте резко высказался, отвечая на вопрос о возможной реакции альянса на обсуждение ядерных испытаний в России. Он прокомментировал прошедшее заседание Совбеза РФ, где обсуждалась целесообразность возобновления испытаний. Политик в язвительной форме отметил, что «давно перестал реагировать на встречи, которые организует Владимир Путин», добавив, что российский лидер «просто выполняет свою работу». А потом генсек НАТО заявил, что Россия является «дестабилизирующей силой» и призвал союзников усиливать готовиться к долгому конфликту с РФ.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.