Из снайпера в дроноводы: Боец Сокол уничтожил более 200 единиц вражеской техники

«Пришёл на “срочку”, увидел БМД, мне она понравилась. Был механиком-водителем четыре года, потом ушёл в разведчики, отучился на снайпера. В зоне СВО начинал снайпером, но потом переквалифицировался в оператора БПЛА. Мне это нравится, у меня получается. У меня есть хорошие знания, я развиваюсь дальше и не останавливаюсь», — рассказал боец ВС РФ.