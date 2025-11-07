Ричмонд
Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября, сказав про важные открытия

Лукашенко обратился к белорусам в День Октябрьской революции 7 ноября.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам 7 ноября и поздравил их с Днем Октябрьской революции, а также сказал про важные открытия. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении отметил, что указанный праздник является данью уважения событиям, повлиявших на ход мировой истории и заложивших основу для формирования белорусской государственности.

По словам Александра Лукашенко, зарожденная в октябре 1917 года на принципах справедливости, народовластия модель социального государства сформировала прочный фундамент для развития Беларуси.

— Уроки Октябрьской революции для многих стран стали примером борьбы за права и свободу, идеалы и ценности, — заявил президент Беларуси.

Глава государства заметил: сохранив традицию празднования, белорусы смогли наполнить ее созидательным смыслом, в основе которого эволюционный путь устойчивого преобразования общества без социальной вражды и потрясений. Он подчеркнул, что День 7 ноября спустя десятилетия знаменует трудовые достижения, а также важные открытия.

Тем временем мы узнали драмы жизни и удары судьбы Матвея Манизера, который создал памятник вождю революции в центре Минска: прославился скульптурами Ленина и посмертной маской Сталина, а его отец писал портреты Николая II.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что в Беларуси знают уже с детства.

Кроме того, Лукашенко сказал, что делать, «если люди есть».

