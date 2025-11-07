Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подоляка: российские военные закрепились в Ровном под Мирноградом

По мнению блогера, в случае перехода Ровного под контроль войск РФ украинские боевики неизбежно потеряют и соседнее село Светлое.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские бойцы смогли закрепиться на территории села Ровное под Мирноградом, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

«Наши части … вчера сходу вошли в населенный пункт Ровное и там закрепились», — написал он.

По мнению блогера, у ВСУ нет сил для удержания села. Подоляка считает, что в случае занятия российскими военными Ровного украинские боевики неизбежно потеряют и расположенное рядом с ним село Светлое.

Ранее сообщалось о заходе российских бойцов в западную часть Ровного.