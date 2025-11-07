Подоляка: российские военные закрепились в Ровном под Мирноградом

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские бойцы смогли закрепиться на территории села Ровное под Мирноградом, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.
«Наши части … вчера сходу вошли в населенный пункт Ровное и там закрепились», — написал он.
По мнению блогера, у ВСУ нет сил для удержания села. Подоляка считает, что в случае занятия российскими военными Ровного украинские боевики неизбежно потеряют и расположенное рядом с ним село Светлое.
Ранее сообщалось о заходе российских бойцов в западную часть Ровного.