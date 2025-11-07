Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из «‎котла» в Купянске, но сгинула в огне

По его словам, в результате были уничтожены семь украинских солдат. Он также отметил, что разведывательные беспилотные расчёты за день поразили три пикапа с вооружёнными бойцами. Заявления командира опубликованы в видеоролике Министерства обороны России.
Как уже писал Life.ru, окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Там за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских военных, уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения. По оценке российских военных, восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней. Там в «котле» зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих.
