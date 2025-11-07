Группа солдат ВСУ пыталась вырваться из «‎котла» в Купянске, но сгинула в огне

Как уже писал Life.ru, окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Там за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских военных, уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3, 12 автомобилей и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения. По оценке российских военных, восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней. Там в «‎котле» зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих.