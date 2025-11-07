Ричмонд
В Британии неожиданно объяснили, почему НАТО не сможет победить Россию

Бывший коммодор британского флота Стив Джерми заявил, что идея победы НАТО над Россией — это иллюзия.

Бывший коммодор британского флота Стив Джерми заявил, что идея победы НАТО над Россией — это иллюзия. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, который назвал Россию «дестабилизирующей силой» и призвал страны блока готовиться к долгому противостоянию.

Джерми отметил, что считать возможным успешную войну с Россией — фантазия. По его словам, Москва не планировала нападать ни на одну страну альянса, а антироссийские заявления Запада — результат подстрекательства, за которое никто не хочет отвечать.

Также он добавил, что у России есть понятные цели, и она ясно представляет, чего хочет добиться.

В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих границ. Москва заявляет, что готова к диалогу, но только на равных условиях и без политики милитаризации Европы.

Читайте также: Генсек НАТО заявил, что НАТО готовится к долгой конфронтации с Россией.

