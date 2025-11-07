Бывший коммодор британского флота Стив Джерми заявил, что идея победы НАТО над Россией — это иллюзия. В интервью YouTube-каналу Daniel Davis он прокомментировал слова генсека альянса Марка Рютте, который назвал Россию «дестабилизирующей силой» и призвал страны блока готовиться к долгому противостоянию.
Джерми отметил, что считать возможным успешную войну с Россией — фантазия. По его словам, Москва не планировала нападать ни на одну страну альянса, а антироссийские заявления Запада — результат подстрекательства, за которое никто не хочет отвечать.
Также он добавил, что у России есть понятные цели, и она ясно представляет, чего хочет добиться.
В последние годы Россия неоднократно выражала обеспокоенность ростом военной активности НАТО у своих границ. Москва заявляет, что готова к диалогу, но только на равных условиях и без политики милитаризации Европы.
