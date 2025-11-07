Как уже писал Life.ru, в «‎котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Там за последние сутки в районе города ликвидировано до 50 украинских солдат. Также 6 ноября сорвана попытка 116-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины прорваться из окружения. По оценке российских военных, восточная часть Купянска будет освобождена в течение 5 дней.