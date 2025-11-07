Ричмонд
Литва заявила про готовность открыть один КПП на границе с Беларусью

Литва может открыть один из пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва заявила про готовность открыть один пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Подробности пишет Sputnik.by.

Глава МВД уточнил, что Литва может принять решение об открытии пункта пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»). Он добавил, что по указанному вопросу литовская сторона намерена связаться с белорусской.

Кондратович добавил, что на белорусской территории находятся около 5000 литовских фур, которые не могут выехать в Литву, примерно 500 из них — в КПП «Бенякони».

— Мы предполагаем, что транспортные средства могут начать движение через этот пункт пропуска, потому что они не могут больше никуда проехать. Там есть и водители, и прицепы, — допустил министр внутренних дел.

Как ожидается, транспорт будут пропускать, который находится в «нейтральной зоне» в районе озвученного пункта пропуска. Кондратович пояснил:

— Если будет достигнута договоренность о том, что будут пропускать только те автомобили, которые действительно находятся в нейтральной зоне вблизи границы, мы обязательно двинемся, а там посмотрим.

Ранее МИД озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе: «Беларусь не несет ответственности».

Тем временем Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии.

Кстати, Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.