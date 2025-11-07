Литва заявила про готовность открыть один КПП на границе с Беларусью

Литва заявила про готовность открыть один пунктов пропуска на границе с Беларусью. Об этом сообщил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович. Подробности пишет Sputnik.by.
Глава МВД уточнил, что Литва может принять решение об открытии пункта пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони»). Он добавил, что по указанному вопросу литовская сторона намерена связаться с белорусской.
Кондратович добавил, что на белорусской территории находятся около 5000 литовских фур, которые не могут выехать в Литву, примерно 500 из них — в КПП «Бенякони».
— Мы предполагаем, что транспортные средства могут начать движение через этот пункт пропуска, потому что они не могут больше никуда проехать. Там есть и водители, и прицепы, — допустил министр внутренних дел.
Как ожидается, транспорт будут пропускать, который находится в «нейтральной зоне» в районе озвученного пункта пропуска. Кондратович пояснил:
— Если будет достигнута договоренность о том, что будут пропускать только те автомобили, которые действительно находятся в нейтральной зоне вблизи границы, мы обязательно двинемся, а там посмотрим.
Ранее МИД озвучил для Литвы простое решение по ситуации с грузовиками на границе: «Беларусь не несет ответственности».
Тем временем Литва допустила открытие границы с Беларусью, но при одном условии.
Кстати, Польша готовится открыть два пункта пропуска на границе с Беларусью в ноябре.