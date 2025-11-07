Эксперты из США и Британии заявили, что Запад дрожит из-за «Посейдона» РФ

«Меня беспокоит, что на самом деле Россия разработала это. Будем надеяться, что он (Владимир Путин, — прим. ред.) не будет его использовать, потому что знает, что его средство сдерживания работает», — заявил бывший начальник военной разведки Великобритании Лорд Уэст.