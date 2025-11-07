Ричмонд
Эксперты из США и Британии заявили, что Запад дрожит из-за «Посейдона» РФ

Владимир Путин подчеркивал, что Москва никому не угрожает, а лишь развивает свой ядерный потенциал.

Военные эксперты из США и Великобритании испугались нового российского подводного аппарата «Посейдон», к такому выводу пришел aif.ru, изучив материал в Daily Mail.

Некоторые из них открыто заявляют, что Запад дрожит в страхе.

«Меня беспокоит, что на самом деле Россия разработала это. Будем надеяться, что он (Владимир Путин, — прим. ред.) не будет его использовать, потому что знает, что его средство сдерживания работает», — заявил бывший начальник военной разведки Великобритании Лорд Уэст.

Сотрудник американского Центра военно-морского анализа Майкл Б. Петерсен подчеркнул, что оружие мощное, скорее всего, его функция — предупредить и сдержать Запад, Москва не намерена его использовать сейчас, она развернет оружие в случае «ответного удара возмездия» на агрессию в ее сторону.

Ученый из Миддлберийского института международных исследований Джеффри Льюис тоже подчеркнул, что оружие мощное, Россия явно превзошла конкурентов.

«Мы говорим об огромном термоядерном оружии мегатонного размера», — отметил Льюис.

Напомним, российский лидер Владимир Путин заявлял, что разработка «Буревестника» и «Посейдона» имеет «историческое значение на весь XXI век», а также, что Москва никому не угрожает, а только развивает свой ядерный потенциал.

Ранее стало известно, что китайцев поразили действия ВС РФ в Красноармейске.

