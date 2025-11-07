Военный эксперт раскрыл тактику Армии России по борьбе с дронами ВСУ

«Ключ к решению проблемы — завоевание господства на малых высотах, чтобы исключить или хотя бы ограничить применение противником дронов», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».
Он отметил, что добиться успеха на поле боя теперь можно только за счёт физического поражения воздушных целей противника. Тем не менее Россия опережает противника в этой области. И достижение решающего технологического прорыва позволит ВС РФ вновь определять правила по всей протяжённости фронта.
Ранее российские дроны научили обманывать РЭБ ВСУ. Кроме того, кулибины ВС РФ создали летающий автомат Калашникова. А ещё учёные научили оптоволоконные дроны летать на рекордные дистанции.
