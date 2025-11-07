Россия предостерегла Фареры от ограничений для рыбаков

Напомним, в 2023 году Фареры уже вводили ограничения для российских судов, на что Росрыболовство предлагало правительству РФ ввести запрет на импорт фарерской рыбы. Основой нынешнего сотрудничества является соглашение 1977 года между СССР и Фарерскими островами, согласно которому Россия предоставляет Фарерам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, а российские суда получают право вести промысел в фарерских водах и осуществлять перегрузку улова в их портах.