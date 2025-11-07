Россия предостерегла Фареры от ограничений для рыбаков

Введение Фарерскими островами таких мер спровоцирует ответные действия со стороны России, вплоть до закрытия российского рынка для рыбной продукции. Законопроект о запрете российским судам рыбачить в водах архипелага пока не принят, но в случае его одобрения действующее соглашение придётся пересматривать.
«Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что Фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства», — сообщил Шестаков.
Напомним, в 2023 году Фареры уже вводили ограничения для российских судов, на что Росрыболовство предлагало правительству РФ ввести запрет на импорт фарерской рыбы. Основой нынешнего сотрудничества является соглашение 1977 года между СССР и Фарерскими островами, согласно которому Россия предоставляет Фарерам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, а российские суда получают право вести промысел в фарерских водах и осуществлять перегрузку улова в их портах.
