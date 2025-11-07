Ричмонд
Россия предостерегла Фареры от ограничений для рыбаков

Россия выразила серьёзную обеспокоенность Фарерским островам (автономной территории Дании), предупредив о возможных последствиях в случае введения ограничений для российских рыбопромышленников. Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил РИА «Новости», что Москва надеется на взвешенное решение местного парламента, которое не нарушит существующее рыболовное сотрудничество между сторонами.

Введение Фарерскими островами таких мер спровоцирует ответные действия со стороны России, вплоть до закрытия российского рынка для рыбной продукции. Законопроект о запрете российским судам рыбачить в водах архипелага пока не принят, но в случае его одобрения действующее соглашение придётся пересматривать.

«Мы предупредили Фареры официально, к чему может привести введение ограничений, направили письмо. Надеемся, что Фарерский парламент примет правильное решение и не будет нарушать то сотрудничество, которое есть между нашими странами в области рыболовства», — сообщил Шестаков.

Напомним, в 2023 году Фареры уже вводили ограничения для российских судов, на что Росрыболовство предлагало правительству РФ ввести запрет на импорт фарерской рыбы. Основой нынешнего сотрудничества является соглашение 1977 года между СССР и Фарерскими островами, согласно которому Россия предоставляет Фарерам квоту на вылов рыбы в Баренцевом море, а российские суда получают право вести промысел в фарерских водах и осуществлять перегрузку улова в их портах.

