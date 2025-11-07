Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Кинельского района Жидков уволился после скандала с самарским губернатором

В Самарской области досрочно прекратили полномочия главы Кинельского района Юрия Жидкова.

Источник: скриншот видео из ВК Вячеслава Федорищева

В Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков уволился после скандала с губернатором Вячеславом Федорищевым. Он сам подал заявление. Об этом сообщили в районной администрации.

«На внеочередном заседании Собрания представителей Кинельского района депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Юрия Жидкова в связи с поступившим от него заявлением», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, 14 октября в соцсетях появилось видео, как губернатор Самарской области, нецензурно ругаясь и сильно хлопая по плечу, увольняет главу района из-за камня с разбитой мемориальной табличкой.

После этого Юрий Жидков попал в больницу. Он говорил, что после выздоровления напишет заявление об увольнении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал политический скандал.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше