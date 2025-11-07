Глава Кинельского района Жидков уволился после скандала с самарским губернатором

В Самарской области глава Кинельского района Юрий Жидков уволился после скандала с губернатором Вячеславом Федорищевым. Он сам подал заявление. Об этом сообщили в районной администрации.
«На внеочередном заседании Собрания представителей Кинельского района депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципалитета Юрия Жидкова в связи с поступившим от него заявлением», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, 14 октября в соцсетях появилось видео, как губернатор Самарской области, нецензурно ругаясь и сильно хлопая по плечу, увольняет главу района из-за камня с разбитой мемориальной табличкой.
После этого Юрий Жидков попал в больницу. Он говорил, что после выздоровления напишет заявление об увольнении. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал политический скандал.