В Одесской области из-за взрывов загорелись объекты инфраструктуры

По информации ГСЧС, получил повреждения также склад.

Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу в Одесской области в результате взрывов загорелись объекты инфраструктуры, сообщает Telegram-канал украинской ГСЧС.

По информации ведомства, пожары уже удалось ликвидировать. В публикации не уточняется, что за объекты горели на территории региона.

Также сообщается о повреждении складского помещения.

Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.

Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными объектов украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованных в обеспечении деятельности ВСУ.