В Одесской области из-за взрывов загорелись объекты инфраструктуры

В ночь на пятницу в Одесской области в результате взрывов загорелись объекты инфраструктуры, сообщает Telegram-канал украинской ГСЧС.
По информации ведомства, пожары уже удалось ликвидировать. В публикации не уточняется, что за объекты горели на территории региона.
Также сообщается о повреждении складского помещения.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, взрывы в Одесской области прогремели минувшей ночью на фоне воздушной тревоги.
Напомним, накануне Минобороны РФ сообщило о поражении российскими военными объектов украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованных в обеспечении деятельности ВСУ.